¿Qué pasó con los heridos del bus volcado en el Puente Tinco?

El alcalde de Mixco confirmó que 53 personas resultaron heridas tras el accidente, entre ellas una mujer con 8 meses de gestación.

A las 05:30 de la mañana del miércoles 22 de octubre, un bus Express de Mixco volcó en el puente Tinco, zona 7 de ese municipio, en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó en una transmisión en vivo que el accidente dejó 53 personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Cuerpos de socorro, entre ellos Bomberos Municipales, Voluntarios atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos al Hospital Roosevelt, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de zona 4 de Mixco y a otros centros asistenciales privados.

La mayoría de pacientes recibieron el alta, otros continúan en observación en el IGSS y algunos serán trasladados a un centro privado. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Recuento de heridos y lesiones

Bran detalló que 20 personas fueron ingresadas al Hospital Roosevelt y 33 al IGSS de zona 4 de Mixco, sumando un total de 53 heridos. Entre los pacientes hay personas entre 18 y 85 años, todos identificados y con seguimiento médico.

El alcalde explicó que de los pacientes que fueron trasladados al Hospital Roosevelt, la mayoría presentó el alta médica, mientras que otros seis continuaron bajo observación.

Pacientes Roosevelt

Entre los pacientes en el Roosevelt, se encuentra una mujer que sufrió una fractura en el brazo derecho y una luxación dental, que será atendida en un centro privado.

Los demás pacientes presentan golpes, contusiones, heridas superficiales, hematomas en distintas partes del cuerpo y se espera que sean dados de alta pronto.

Las 53 personas que resultaron heridas recibirán un aporte económico para compra de medicamentos. (Foto: Bomberos Municipales)

Otros pacientes

Mientras tanto, uno de los heridos identificado como: Juan Francisco Guerra permanece en el IGSS en estado delicado por trauma craneal, un neumoencéfalo y fracturas costales.

Además, un joven sufrió una fractura en el húmero (del brazo) quien fue trasladado y será operado en un centro privado, al no contar con afiliación del IGSS. Asimismo, otro paciente será operado en el IGSS por una fractura en la clavícula.

También, se informó sobre dos adultos mayores heridos, se trata de Petronila Coroy, de 74 años, con lesiones en el rostro y hematomas en diferentes partes del cuerpo y Emiterio Jiménez, de 85 años, con trauma craneal y múltiples hematomas. Ambos permanecen bajo observación en un hospital privado.

De manera adicional, se conoció que una mujer con ocho meses de embarazo que fue trasladada al IGSS de Pamplona, se encuentra estable y fuera de peligro junto a su bebé.

El alcalde anunció que el traslado de pacientes a un centro privado fue por iniciativa propia y que además, cubrirá los gastos médicos de los pacientes que no cuenten con seguro o atención en el IGSS.

Entre los casos atendidos en el IGSS, está el de uno de los pacientes que no pudo recibir atención médica, debido a que la empresa donde labora no se encuentra al día con las cuotas estipuladas, por lo que se acercó a las autoridades municipales y recibirá la atención necesaria, según indicó Bran.

Donativo

Además, informó que entregará Q1 mil a cada uno de los 53 pasajeros afectados para que adquieran medicamentos y materiales médicos básicos. La entrega se realizará en la municipalidad de Mixco a partir del mediodía del jueves 23 de octubre, previa presentación del documento de identificación.

Bran aclaró que la ayuda económica es un acto de solidaridad y no implica responsabilidad legal. Asimismo, indicó que los procesos judiciales para determinar las causas del accidente y posibles sanciones al piloto o a la empresa de transporte siguen en curso.

Un bus volcó este miércoles al ingresar al puente Tinco, zona 7 de Mixco, bloqueando el carril de incorporación hacia la ruta Interamericana.

Se reportan alenos 30 personas heridas.



De acuerdo con Bran, el bus se desplazaba a velocidad moderada y no había obstáculos en la vía. Además, indicó que el piloto no presentaba indicios de haber consumido alcohol, pero perdió el control del vehículo por causas que aún están bajo investigación.

Desperfecto mecánico

El piloto del bus declaró a Noti7 que el accidente se habría originado por un desperfecto mecánico. "Sentí que tronó algo adelante y fue donde me giró el bus. Uno nunca sabe el momento en que se arruinará una cosa. Yo vengo tranquilo, ya me hicieron las pruebas necesarias", indicó.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la imposición de multas o sanciones contra el conductor ni la compañía propietaria del bus.

El alcalde concluyó que la municipalidad continuará dando seguimiento al estado de salud de los heridos mientras las autoridades competentes determinan las responsabilidades correspondientes.