Amigas de Amy Winehouse subastan artículos de la estrella sin autorización del padre

Dos amigas de la fallecida cantante británica Amy Winehouse, que vendieron artículos de la estrella valorados en unas 730.000 libras esterlinas (970.000 dólares), se aprovecharon del descuido de su padre, declaró su abogado el martes en el Tribunal Superior de Londres.

La exestilista de la cantante, Naomi Parry, y su amiga Catriona Gourlay vendieron docenas de artículos, incluyendo un bolso negro de Armani y vestidos que Winehouse lució en su última gira en junio de 2011 poco antes de su muerte a los 27 años.

Mitch Winehouse demandó a las dos mujeres, argumentando que no tenían derecho a vender esas cosas.

Según su abogado, Henry Legge, Mitch y su exesposa Janis recibieron un correo electrónico en el que se indicaba que la venta solo incluía "algunos detalles menores", una descripción que calificó de "sumamente engañosa".

"Es evidente que se aprovecharon de la falta de atención de Mitch Winehouse", añadió el abogado.

Según documentos judiciales, Mitch Winehouse creía que las ganancias de la subasta realizada por Julien's Auctions, con sede en Los Ángeles, serían para él.

También se había acordado que un tercio de las ganancias se donaría a la Fundación Amy Winehouse, creada para ayudar a los jóvenes, lo que las dos mujeres no hicieron, según afirma Mitch Winehouse.

Amy Winehouse, conocida por su conmovedora voz, su estilo de pin-up con tatuajes y sus excesos, falleció por intoxicación etílica el 23 de julio de 2011, tras una carrera meteórica.

El abogado de Catriona Gourlay, Ted Loveday, declaró durante una audiencia previa en diciembre que la mayoría de los artículos habían sido donados o prestados a las dos mujeres por la cantante, aunque no había pruebas que respaldaran esta afirmación.



