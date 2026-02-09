Esto hallaron en vivienda de padre e hijo acusados de doble asesinato

Ambos está acusados de haber asesinado a dos hombres.
Álvaro "N", de 46 años y Wilson "N", de 19, padre e hijo, fueron capturados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), tras un allanamiento en el caserío El Mojón, aldea El Palmar, Chiquimula.
Ambos están acusados del delito de homicidio en grado de tentativa al ser los presuntos responsables de atacar a dos hombres, de 50 y 32 años, con un arma de fuego y un machete en la aldea El Limón en octubre del año pasado.
En el inmueble donde fueron detenidos, se localizó una pistola 9 mm, dos machetes y otros indicios que fortalecerán la investigación, indicaron las autoridades.
Los dos señalados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su responsabilidad en el crimen del que se les acusa.