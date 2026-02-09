Esto hallaron en vivienda de padre e hijo acusados de doble asesinato

Versión Impresa
  • Con información de Naomy Valenzuela/colaboradora
09 de febrero de 2026, 15:35
Autoridades allanaron la vivienda de los dos señalados. (Foto: archivo/Soy502)

Ambos está acusados de haber asesinado a dos hombres.

Álvaro "N", de 46 años y Wilson "N", de 19, padre e hijo, fueron capturados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), tras un allanamiento en el caserío El Mojón, aldea El Palmar, Chiquimula.

(Foto: PNC)
Ambos están acusados del delito de homicidio en grado de tentativa al ser los presuntos responsables de atacar a dos hombres, de 50 y 32 años, con un arma de fuego y un machete en la aldea El Limón en octubre del año pasado.

En el inmueble donde fueron detenidos, se localizó una pistola 9 mm, dos machetes y otros indicios que fortalecerán la investigación, indicaron las autoridades.

(Foto: PNC)
Los dos señalados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su responsabilidad en el crimen del que se les acusa.

