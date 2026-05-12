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Fatal colisión: padre e hijo mueren calcinados durante incendio vehicular

  • Con información de Irma Tzi / Colaboradora
11 de mayo de 2026, 18:29
Las víctimas quedaron atrapadas en el interior de un tuctuc. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Las víctimas quedaron atrapadas en el interior de un tuctuc. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

El tuctuc en el que se transportaban las víctimas se incendió luego de que impactaran con un camión.

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Lucas Chocooj Cac, de 37 años, y su hijo Bryan Everaldo Efraín Chocooj Ical, de 14, murieron calcinados luego de que el tuctuc en el que viajaban chocara de frente contra un camión.

El hecho de tránsito sucedió en una curva del caserío Valle Verde, en la ruta que comunica Fray Bartolomé de las Casas con la aldea Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Según familiares y vecinos, padre e hijo aparentemente estaban probando el vehículo recién adquirido, con la esperanza de comenzar a generar ingresos para el hogar.

El tuctuc prendió en llamas con las víctimas atrapadas en su interior. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)
El tuctuc prendió en llamas con las víctimas atrapadas en su interior. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Quedan atrapados

Tras el impacto, el tuctuc volcó y se incendió, dejando a ambas víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos.

Los fallecidos fueron identificados por Adela Ical Pop, de 32 años, conviviente de Chocooj Cac y madre del menor.

La tragedia causó consternación en la aldea Chajmaic, en Fray Bartolomé de las Casas, de donde era originaria la familia.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al conductor del camión, Rafael Cucul Ic, de 46 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para establecer las causas y responsabilidades del accidente.

El incendio vehicular se originó tras un fuerte choque con un camión. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)
El incendio vehicular se originó tras un fuerte choque con un camión. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

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