¡Sancionado! Bus extraurbano circula contra la vía en zona 12

El piloto del autobús fue sorprendido por las autoridades de tránsito cuando circulaba en contra de la vía.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó que el piloto de un bus extraurbano fue sancionado este lunes 11 de mayo, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.
Los agentes de tránsito sorprendieron al piloto en la 5a. calle entre la calzada Raúl Aguilar Batres y 6a. avenida de la colonia La Reformita, en donde circulaba contra la vía.
Por lo tanto, las autoridades procedieron a multar al conductor quien pudo ocasionar un accidente de tránsito en el sector debido a la imprudencia vial.