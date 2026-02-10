Padre de una víctima se pronuncia tras un año del busazo

"No hemos visto cambios. No hay controles reales", afirma Héctor Monroy, padre de Héctor Rafael Monroy, una de las víctimas del busazo ocurrido el 10 de febrero de 2025 en la Calzada La Paz, bajo el Puente Belice.

A un año de la tragedia que dejó más de 50 fallecidos, Monroy asegura que el dolor sigue intacto y que las fallas en el transporte extraurbano continúan. "Siguen manejando a excesiva velocidad, sin supervisión. No revisan licencias ni condiciones mecánicas como deberían", lamenta.

Recuerda a su hijo como un joven trabajador, con plaza fija en un banco y sueños de superación. Le gustaba el deporte y compartir con su familia.

“ Nos hace falta todos los días. ”

La madrugada del accidente, el bus que viajaba desde El Progreso hacia la capital cayó a un barranco tras perder el control. El país declaró luto nacional y prometió fortalecer la fiscalización.

Aunque el Congreso aprobó un aporte económico para las familias y la aseguradora cubrió indemnizaciones, para Monroy nada compensa la ausencia. "El dinero no devuelve vidas. Lo que pedimos es que esto no vuelva a pasar ,y que los pasajeros puedan viajar seguros", concluye.

A un año de la tragedia, el sitio sigue marcado por el duelo. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)