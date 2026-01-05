Arrollan a familia cuando se dirigía a su vivienda

-

La familia retornaba de visitar a unos parientes cuando un vehículo los embistió.

Una familia integrada por cuatro personas retornaba a su hogar luego de haber ido a visitar a unos parientes. En el trayecto un automóvil arrolló la motocicleta en la que ellos se trasladaban.

La familia resultó con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo rostro, cabeza y extremidades. Según testigos, cuando se produjo la colisión, el impacto provocó que el vehículo de dos ruedas derrapara varios metros.

Los más afectados en el percance fueron los padres de los menores. (Foto: Julio Vásquez)

El incidente ocurrió en el kilómetro 243 de la Ruta del Pacífico, a inmediaciones de la lotificación Palmeras, donde cuerpos de socorro auxiliaron a Melvin Barrios, de 51 años; Yoselin López, de 50; y sus hijos Daniel López, de 6, y Fredy Barrios, de 1.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron a las víctimas y las trasladaron al Hospital Nacional de Coatepeque. Además, indicaron que los padres fueron los más afectados.