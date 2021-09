Se niegan a que sus hijas usen mascarilla y las ubican en salón aparte en España

El conflicto con las menores causó revuelo en un centro educativo español, lo que provocó que las autoridades educativas decidieran colocarlas en un salón aparte.

En España, unos padres negacionistas no quieren que sus dos hijas utilicen mascarillas para ir a estudiar al colegio, por lo que el centro educativo decidió habilitarles una clase aparte.

"Se ha decidido que las niñas sigan manteniendo la atención educativa sin comprometer la seguridad de sus compañeros", aseguró la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

Las niñas no utilizaron el cubrebocas el viernes ni el lunes recién pasado, lo que provocó protestas en el resto de padres de los alumnos de las dos clases implicadas, una de quinto primaria y la otra de tercero.

En ambos días, ambas estuvieron en el aula y en el patio sin mascarillas y la Dirección del centro educativo procedió a comunicarlo a la Inspección de Educación, mientras se tomaba la decisión de ubicar a cada una de ellas cerca de ventanas en sus respectivas clases y separadas lo más posible del resto de niños.

Familiares de los niños del colegio Alba Plata a las afueras del centro educativo. (Foto: hoy.es)

En dicho colegio estudian al menos 448 menores. El incidente provocó alboroto en las puertas del colegio a tal grado que la Policía Nacional se hizo presente.

Los papás de las niñas habían dejado claro y por escrito ante la Dirección del colegio, antes del comienzo de curso que no se trataba de una recomendación médica, sino que son "negacionistas" y advertían de que no se las pondrían las mascarillas durante el curso.

El resto de padres de los alumnos con los que compartían aulas las hermanas, habían pedido que se tomara una decisión urgente al conflicto porque no querían que sus hijos estuvieran en el colegio en las mismas clases que las dos hermanas si estas no iban a tener puesta la mascarilla, debido al riesgo que iban a correr.

Algunos progenitores advirtieron de que no se hubieran opuesto a que estas dos hermanas no llevasen mascarilla si fuera debido a una prescripción médica para ellas, pero no era el caso.

Para evitar otro conflicto social en otra jornada educativa, los técnicos de la Consejería de Educación se reunieron y tomaron la decisión de habilitar un aula alternativa para las dos hermanas.