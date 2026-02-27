Pakistán declara “guerra abierta“ contra Afganistán

Después de una serie de choques armados entre ambos países, se declaró un nuevo enfrentamiento.
Khawaja Asif, ministro de Defensa de Pakistán, declaró este jueves en horas de la noche, el inicio de una “guerra abierta“ en contra de los Talibanes de Afganistán.
Esto tras una serie de choques armados entre ambos países. Nuestra paciencia ha llegado a su límite. Ahora es guerra abierta entre nosotros y ustedes", dijo Asíf en la red social X.
Con ello, oficializó el quiebre de las relaciones y el inicio de una nueva fase en el conflicto bilateral. El anunció se llevó a cabo en el contexto de una fuerte tensión en la región.
Explosiones
Durante la madrugada de este jueves se registraron fuertes explosiones que sacudieron Kabul.
Según medios internacionales, los estallidos iniciaron aproximadamente a la 1:50 y se escucharon en varios sectores de la ciudad. Además, estuvieron acompañados por e sonido de aviones de combate.
"El primer par de explosiones ocurrió lejos de nuestra ubicación. Las últimas fueron mucho más próximas, sacudieron la casa y tras cada detonación se escuchaban aviones de combate", dijo un testigo que prefirió mantener el anonimato.
Horas antes, el Ejército de Afganistán lanzó un ataque contra posiciones militares de Pakistán en la frontera, e respuesta a los bombardeos aéreos que fueras paquistaníes realizaron días antes en el territorio afgano.
