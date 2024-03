"Le salió hasta con acento": la palabra guatemalteca que dijo Yuridia en pleno show

-

La cantante mexicana Yuridia se hizo viral al citar un expresión guatemalteca durante uno de sus conciertos.

En una presentación de su gira "Pa' luego es tarde", la famosa comenzó a hablar con despecho a los infieles antes de una canción y en su conversación usó un modismo guatemalteco.

Foto: Instagram.





"Nada queveriento, cerote" expresó entre risas y de inmediato muchos identificaron y ovacionaron la frase.

"Le salió hasta con acento", "Como cuando no te quieren vender cheve a las 3 am", "cuando son las 11 y no he comido", fueron algunos de los mensajes recibidos.

Foto: Instagram.

Mira aquí el momento

@fernandocalderon167 #roudha #guate #centroamerica #guatemala #fernandolive #fernandolive ♬ sonido original - MISS FERNANDO live!

Acerca de Yuridia:

Yuridia Francisca Gaxiola Flores, conocida como Yuridia, es una cantante y compositora mexicana que saltó a la fama en 2005 como participante de la cuarta generación del reality show mexicano "La Academia", donde obtuvo el segundo lugar.