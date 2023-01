Las palabras guatemaltecas que aprendió Juan Pablo Zurita (video)

Juan Pablo Zurita reveló en un podcast las palabras guatemaltecas que aprendió cuando estuvo en el país.

El pasado 11 de diciembre, los guatemaltecos se vieron sorprendidos por la visita del mexicano Juanpa Zurita.

El actor y creador de contenido estuvo unos días en el país grabando material como parte de su agenda de trabajo y visitando distintos lugares turísticos.

Además de convivir con sus seguidores y degustar platillos tradicionales, Zurita también aprendió algunas palabras guatemaltecas y así lo contó en un reciente video.

Juanpa Zurita visitó Guatemala en diciembre pasado. (Foto: Instagram)

Fue para el podcast "Hablando pajas" que el mexicano reveló detalles de su experiencia en territorio guatemalteco.

"Me ha impactado lo visualmente bonito que es Guatemala. Es muy natural, muy bonito", expresó Juanpa, haciendo énfasis en que definitivamente regresará.

En cuanto a los guatemaltequismos que aprendió, el tiktoker recordó su experiencia recibiendo una cachetada en Antigua Guatemala y enlistó las palabras que aprendió:

"Vos sho cer... ya me la sé. Me sé 'chispudo'. Me sé 'cabal', 'calidad'. Me sé 'nítido', 'chulo', 'chucho'".

Zurita hizo mención que lo que más lo sorprendió de Guatemala fue la gente. "Hay un nivel de amabilidad enorme en Guatemala, la gente es muy chida", aseguró.

Entre los destinos que el también actor visitó fueron Antigua Guatemala, El Paredón y Xela.

Mira el podcast completo: