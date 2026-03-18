¡Paliza de goles! Barcelona aplasta al Newcastle y avanza a cuartos de final

El FC Barcelona sobrevivió a una equilibrada primera parte para terminar logrando su boleto a cuartos de final de la Liga de Campeones con una goleada 7-2 en casa ante el Newcastle en el choque de vuelta de su eliminatoria de octavos, este miércoles, después del empate 1-1 en Inglaterra.
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Un penal transformado por Lamine Yamal en el minuto 45+7 permitió al Barsa irse al descanso por delante, después de que sus dos ventajas previas por los tantos del brasileño Raphinha (6') y Marc Bernal (18') fueran neutralizadas respectivamente por sendos goles del sueco Anthony Elanga (15' y 28').
En la segunda mitad, Fermín López (52'), un doblete del polaco Robert Lewandowski (56' y 61') y Raphinha (72'), en una tarde donde brilló especialmente con dos goles y dos asistencias, sellaron el amplio triunfo azulgrana.
Los culés ya pueden descansar en los cuartos de final y se enfrentarán al ganador de la serie entre Atlético de Madrid y Tottenham.