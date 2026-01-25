Agonía y gloria: Los Pampas remontan ante Chacarreros y ganan la Copa

En una disputado e intenso juego final, el conjunto de Los Pampas se consagró como campeón de la Copa República de Argentina 2026, al imponerse en la final ante Chacarreros, por definición de penaltis, 5-4. El encuentro se desarrolló en Las Canchas Polo Club, ubicado a orillas del Lago de Amatitlán.
Desde la primera jornada Los Pampas se vislumbraban como claros favoritos al título, luego de conquistar dos triunfos consecutivos; sin embargo, Chacarreros, logró su boleto por la disputa por el título en el tercer día de competencia, mostrando un juego consistente y mucha coordinación entre los jinetes.
Contra todos los pronósticos, Los Pampas tuvieron que sufrir, y remontar para empatar 4 a 4, en el último chukker ante Chacarreros, que supero contrarrestar el ataque de sus rivales efectivamente.
Este marcador final obligó a la definición en la tanda de penaltis. En esta fase, la ronda disputada a 30 yardas, terminó igualada a tres goles por equipo, por lo cual el cetro se definió con tiros a 60 yardas, siendo el jugador Mateo Lalor, quien mandó la bocha (pelota) al fondo de la portería para consagrar a Los Pampas como campeones 2026. Por Chacarreros falló, José Miguel Aguilar.
La ronda round robin, el conjunto de Tango Eterno conquistó la tercera posición, en la cuarta posición se ubicó Mapuches; mientras que, en la quinta ubicación se situó La Albiceleste.
El goleador del torneo fue Gabriel Neutze Crisciani, con nueve tantos; mientras que el MVP fue para La Única (caballo internacional) y Margarito (caballo nacional).