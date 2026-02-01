Fuga de Fraijanes 2: Pandillero alias "Bufón" queda ligado a proceso por evasión

-

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Joker", uno de los reos fugados de la cárcel de Fraijanes II, fue ligado a proceso tras ser recapturado.

Este domingo se resolvió ligar a proceso a Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Joker", uno de los reos que se fugó el año pasado de la prisión de Fraijanes II.

Tras escuchar la argumentación del Ministerio Público (MP), los fiscales solicitaron ligar a Reyes por evasión debido a la fuga.

El Bufón fue localizado y capturado en San Pedro Ayampuc, el pasado 30 de enero. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el sujeto portaba armamento ilícito de alto calibre y al momento de ser descubierto, estaba acompañado por dos menores de edad.

Alias "Jocker" fue localizado en San Pedro Ayampuc, Guatemala, producto de gestiones de inteligencia. Tras su detención, fue llevado ante la justicia para cumplir con su condena. Al día de hoy suman 7 reos recapturados y uno fallecido, de los 20 que evadieron la justicia. pic.twitter.com/m6nKGwjLmY — MinGob (@mingobguate) January 30, 2026

Armamento incautado a Reyes Popol al ser detenido. (Foto: Mingob/Soy502)

Durante esta audiencia, Reyes señaló que el director de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, habría coordinado su salida tras haber pagado una cantidad millonaria.

"Nos dieron uniformes de la PNC y nos sacaron en camionetas del estado; eran dos carros particulares; no eran patrullas", dijo tras señalar que esta fuga fue planificada y coordinada por las autoridades.

Imágenes del recorrido hasta el sótano De la Torre de Tribunales de Carlos Reyes Popol, alias Bufón o Jocker, tras comparecer a su audiencia de primera declaración.



Video: @wilderlopezc pic.twitter.com/bqPnRbLEQx — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) February 1, 2026

Antes de fugarse de Fraijanes II, Reyes Popol cumplía una condena por 1,675 años de prisión inconmutables y es considerado como un pandillero de alta peligrosidad, al igual que los otros 19 reos que se fugaron.