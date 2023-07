Se une a la tendencia: Paola Hütt sorprendió con su look de Barbie

-

La famosa conductora Paola Calderón Hütt sorprendió con su estilo inspirado en Barbie y robó suspiros.

La famosa se unió al trend y fue a disfrutar de la película de la famosa muñeca que ha enamorado a las niñas de generación en generación y contó su historia, luciendo su cuerpazo.

"Ayer tuve la oportunidad de ver 'Barbie' gracias a la invitación y puedo decirles que hasta se me salieron unas lagrimitas al final, estoy segura de que muchas mamás se van a identificar con diferentes situaciones de la película pero lo que más me gustó fue ver a una Barbie más real, una que buscó ser más normal y no tan perfecta porque sabía que había más propósitos en su camino. El humor está muy dirigido a nosotras y hay mucho sarcasmo exagerado para denotar los grandes errores de muchos estereotipos pero no les cuento más spoilers y mejor vayan a verla", escribió junto a un video donde muestra cómo se preparó y cómo disfrutó de la función junto a sus compañeros Peter Veliz, Jeimmy Aburto y otras personalidades.

Además desde el programa "Nuestro Mundo", donde es una de las conductora, mostró su versión de Barbie con sensuales atuendos.

"5 pasos para convertir una Barbie en normal, síganme para más consejos", escribió.

Foto: Oficial.

Foto: Instagram.

MIRA LOS VIDEOS:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Calderón Hütt TV (@paolahutt)