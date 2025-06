Padre de Génesis pide justicia por el crimen y que se limpie su nombre

-

Los papás de Génesis esperan que se haga justicia por el terrible crimen registrado el 1 de enero de 2023.

Dos años y medio después, que se registrara el asesinato y violación de la niña Génesis Ixcajoc, inició el juicio en contra de los tres acusados; los hermanos Chamalé.

Aunque en la primera audiencia no hubo mayores avances, el papá de Génesis, Alexander, dijo que estuvo esperando este momento, pues finalmente se conocerán las pruebas en contra de los acusados.

La importancia del juicio para el papá de Génesis, es que llegará la justicia para su hija, pero además, porque espera que con este juicio se pueda limpiar su nombre.

"Se ha estado luchando. Entonces, pedimos que se llegara al juicio final, que sabemos que no es hoy, pero que se agilice esto. A mí me perjudicó bastante, porque a mí me acusaron, yo quiero que se aclare esto. Yo estoy muy dolido por lo que le hicieron a mi hija, pero también porque mancharon mi nombre", dijo el señor.

Papá de Genesis pide justicia. Asegura que ya son más de dos años esperando este momento.



Además dice que por las acusaciones falsas que hicieron en su contra, aun no logra limpiar su nombre pic.twitter.com/wApzhboxdA — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 2, 2025

Falsa acusación

Cuando se conoció el caso de Génesis, el papá de la niña fue acusado falsamente de estar involucrado en el crimen. Uno de los hermanos Chamalé señaló que él había estado en una banda, mientras algunos vecinos corrieron la voz, indicando que había participado en el hecho.

Esta acusación falsa bastó para que los hermanos de Génesis fueran llevados con una tía como recurso familiar idóneo, pero además, se ordenó que el progenitor no se acercara.

De acuerdo con Alexander Ixcajoc, este aspecto aún no se ha solventado, por lo que él sigue teniendo una orden de alejamiento.

"Ellos están en la casa con mi esposa, yo estoy alquilando y con qué necesidad. Lamentablemente, yo quisiera llevarlos a comer un helado, pero no puedo por esa orden. Todavía no me han dicho nada, pero me han afectado porque no me dan trabajo por lo mismo", agregó.

El papá de Genesis tiene una orden de alejamiento y no puede acercarse a sus otros hijos debido a que cuando ocurrió el crimen de la niña, fue acusado falsamente de los hechos. pic.twitter.com/ALZbTYQ8Uj — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 2, 2025

Inicio de juicio

Oficialmente, inició el juicio en contra de Jairo, Geovani y Luis Ángel, de apellido Chamalé, aunque durante la realización de la primera audiencia no hubo mayores avances.

El Tribunal dio por iniciado el juicio y requirió a los padres de Génesis que abandonaran la sala debido a que también serán testigos y no podían estar presentes cuando el Ministerio Público presente los hechos.

Los papás de Génesis, Alexander y Celeste, abandonaron la sala de audiencias, pero cuando la Fiscalía contra el delito de Femicidio iniciaría a leer la acusación, hubo otra pausa.

El abogado defensor indicó que Jairo, uno de los hermanos, había padecido tuberculosis y que recibió atención médica en la cárcel, pero no tenían la certeza que se hubiera curado, mientras otro de los hermanos manifestó que estaba con quebrantos de salud, pues tenía tos y dolor de garganta y que era por un "virus" que hay en la prisión.

El Tribunal consultó si había algún informe médico o constancia, pero indicaron que no.

Ante esto y debido a que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, el Tribunal ordenó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalúe a los acusados y determine su estado de salud.

Y programó la próxima audiencia para el 9 de junio.

Así salieron los hermanos Chamalé del inicio de juicio en su contra. pic.twitter.com/6sU7qVglVv — Dulce Rivera (@drivera_soy502) June 2, 2025

El caso

El 1 de enero de 2023, la menor de siete años se encontraba jugando en un callejón a pocos metros de su casa, en Ciudad Peronia, Villa Nueva, cuando fue vista por última vez.

La familia activó una alerta Alba-Keneth para su búsqueda ese mismo día. Horas más tarde, localizaron el cuerpo de la niña: estaba semienterrado en una vivienda ubicada a pocos metros de su casa.

La vivienda es de los hermanos Chamalé, quienes fueron capturados casi de inmediato acusados del crimen. Uno de ellos lo confesó.

La fiscalía contra el delito de Femicidio, sostiene que los tres hermanos de apellido Chamalé drogaron, violaron y asesinaron a la menor. El móvil del terrible crimen fue "su satisfacción sexual".