Papá de Kevin Cordón: "Estoy orgulloso de él"

Muy emocionado, don Roberto Cordón, papá de Kevin Cordón, aseguró estar "muy orgulloso" de su hijo, quien luchará por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Hay que hacer la lucha por ganar la de bronce. Para mí y para toda la gente de Guatemala es bastante mi hijo", manifestó don Roberto en un entrevista publicada por Impacto Informativo, al concluir el juego de las semifinales contra el danés Viktor Axelsen.

Pese a que Cordón no logró vencer a su contrincante, don Roberto aseguró: "Yo me siento feliz. Donde llegó está bastante bien. Le ganó a bastantes jugadores famosos del mundo y me siento bien".

También agradeció a los guatemaltecos por el apoyo hacia el jugador de bádminton, quien llegó a las semifinales y ahora peleará por la medalla de bronce.

"Solo le puedo decir que no desmaye y que sigamos adelante, porque primero Dios vamos a traer un medalla", manifestó.

Mientras que la madre de Kevin, Dora de Cordón, le pidió que haga su mayor esfuerzo para "su satisfacción personal y el de Guatemala... Nuestro orgullo para nada ha decaído. Está bonita la emoción de una medalla, pero si no se puede... más que satisfechos para el lugar que ha llegado".

"¡Vamos por la de bronce! Sí se puede, si no, no hay problema... todo pasa por algo", señaló doña Dora.