Ejército de Guatemala construirá la nueva cárcel prometida por Bernardo Arévalo

La construcción de la infraestructura tendría una temporalidad de un año.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que la construcción de una cárcel de máxima seguridad estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El mandatario señaló que la construcción de la cárcel, junto a otras medidas complementarias, permitirá fortalecer el control estatal del sistema penitenciario.

Agregó que se busca introducir un nuevo modelo que permita "cortar con las viejas prácticas corruptas que se venían desarrollando, especialmente dedicados a reos de alta peligrosidad".

El Ministerio de la Defensa trabaja en los detalles del proyecto para ponerlo en marcha. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército avanza en la orden que dio directamente el presidente al respecto.

"De acuerdo a la orden que nos dio el presidente, debe de estar concebida con los más altos estándares técnicos, no sólo en la construcción, sino en los procesos de seguridad. Este proyecto ya fue presentado la semana pasada", afirmó el ministro.

Agregó que el mandatario hizo observaciones de mejora al proyecto, los cuales ya se están trabajando "para cumplir con las certificaciones que se necesitan" para este proyecto.

"Con esto finalizaríamos el trabajo de diseño del proyecto y empezamos a la etapa de gestión administrativa. Esto nos lleva a hacer las coordinaciones tanto con el Ministerio de Gobernación como con el Ministerio de Finanzas Públicas", declaró Saenz.

Señaló que finalizada la etapa administrativa se espera que la construcción de la cárcel en 12 meses pues ese es el tiempo que se tiene planificado "para la construcción de esta cárcel de alta seguridad".

"Las tareas que vengan no van en detrimento de las operaciones que hace el Ejército en las fronteras y de la ayuda a rescates o ayudas humanitarias que hacen las tres fuerzas con sus con sus unidades especializadas", puntualizó el ministro.