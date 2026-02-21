Pareja muere en ataque armado al salir de un restaurante

-

Autoridades señalan que se trató de un ataque directo.

Una pareja fue acribillada frente a un restaurante ubicado en el kilómetro 199, aldea Encuentros Arriba.

Las víctimas fueron atacadas por desconocidos armados que esperaban su salida del establecimiento.

Testigos relataron que los sicarios estacionaron su vehículo cerca del local. Minutos antes de que la pareja saliera, un hombre vestido de negro descendió del automotor; al tener a las víctimas a la vista, él y un cómplice abrieron fuego hasta causarles la muerte.

Incidente armado



A la altura del kilómetro 199.5 de la CA-10, jurisdicción de la aldea Encuentros Arriba, Quezaltepeque, Chiquimula, se produce un incidente armado, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Quezaltepeque a bordo de las unidades RD-96 y UMQ-01 reportan dos… pic.twitter.com/RM9gK0xmMs — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) February 20, 2026

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían fallecido debido a la gravedad de las heridas.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Ataque directo

Investigadores de la Policía Nacional Civil descartaron el robo como móvil, debido a que el ataque fue directo y los sicarios no sustrajeron pertenencias.

Técnicos del Ministerio Público procesaron la escena y ordenaron el traslado de los cuerpos a la morgue departamental. Pese a los operativos de búsqueda, no se reportaron capturas.