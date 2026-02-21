Pareja muere en ataque armado al salir de un restaurante

Autoridades señalan que se trató de un ataque directo.
Una pareja fue acribillada frente a un restaurante ubicado en el kilómetro 199, aldea Encuentros Arriba.
Las víctimas fueron atacadas por desconocidos armados que esperaban su salida del establecimiento.
Testigos relataron que los sicarios estacionaron su vehículo cerca del local. Minutos antes de que la pareja saliera, un hombre vestido de negro descendió del automotor; al tener a las víctimas a la vista, él y un cómplice abrieron fuego hasta causarles la muerte.
Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar, pero confirmaron que ambos habían fallecido debido a la gravedad de las heridas.
Ataque directo
Investigadores de la Policía Nacional Civil descartaron el robo como móvil, debido a que el ataque fue directo y los sicarios no sustrajeron pertenencias.
Técnicos del Ministerio Público procesaron la escena y ordenaron el traslado de los cuerpos a la morgue departamental. Pese a los operativos de búsqueda, no se reportaron capturas.