Pareja sufre ataque armado cuando se dirigía hacia su vivienda

Los hijos de la pareja fueron quienes los encontraron sin vida.
Un crimen ha causado consternación en la Aldea Puebla Viejo, Los Amates, Izabal.
José Vicente Ramírez Martínez, de 46 años de edad, y Rosa Leticia Zacarías Mejía, de 43 años, fueron asesinados al salir de su negocio.
Las autoridades afirman que la pareja se conducía abordo de una motocicleta hacia su residencia, pero nunca llegó.
Sus hijos, al ver que no aparecían, salieron a buscarlos por la ruta que conduce hacia la aldea y fue allí cuando los encontraron tirados a la orilla de la calle de terracería ya sin vida.
Según la investigación preliminar, la pareja era perseguida por sujetos desconocidos, quienes les interceptan el paso, les efectuaron varios disparos y les robaron sus pertenencias, incluyendo el dinero de la venta del día.