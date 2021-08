Pareja tuvo 20 hijos en un año y ahora gasta más de un millón en mantenerlos

La pareja tiene una niña de 6 años, el resto son bebés que van de los cuatro a los 14 meses de edad. La mujer no descarta volverse a embarazar.

Kristina Öztürk y su esposo, Galip Öztürk, hicieron realidad su sueño de formar una gran familia, ya que ahora tienen 21 hijos. Esto fue posible debido a que contrataron a madres subrogadas.

La historia de la gran familia empezó con la primera hija que tuvo la pareja, Victoria, quien ahora tiene seis años, a partir de esto gastaron 138 mil libras esterlinas para pagar a madres subrogadas.

Los bebés que tiene la pareja van de los cuatro a los 14 meses de edad.

En su casa debieron contar con el apoyo de 16 niñeras que trabajan para el cuidado de los menores, al año deben pagarles 67,700 libras esterlinas (1,877,514 pesos).

La madre de 23 años, es originaria de Rusia y dice que siempre está rodeada de niños y hace “todas las cosas que las mamás normalmente hacen” y asegura que nunca se aburre.

Mientras que su primer hija, Victoria, está maravillada con todos sus hermanitos, a quienes les lee y ayuda a alimentarlos.

Kristina aseguró al medio, The Sun que ya no tendrá más bebés por vientres subrogados, sin embargo, no descarta embarazarse de nuevo en el futuro.

"Estoy planeando mi embarazo pero no inmediatamente, porque ahora necesito estar cerca de mis bebés… Es difícil ser mamá de 21 chicos cuando estás embarazada”, afirmó la joven mujer.