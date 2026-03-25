Parque Acuático Guastatoya: El refugio que espera a miles de veraneantes

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Refréscate esta Semana Santa en el Parque Acuático Guastatoya. Ubicado en el kilómetro 73.5 de la ruta al Atlántico, este sitio ofrece divertidos toboganes, piscinas para toda la familia y áreas de descanso por solo Q30.

En el kilómetro 73.5 de la ruta al Atlántico, en el departamento de El Progreso, se encuentra un cálido y refrescante oasis que invita a lugareños y visitantes a pasar un momento agradable en este descanso de Semana Santa.

Se trata del Parque Acuático Guastatoya, que es uno de los balnearios municipales más grandes y populares de Guatemala. El turicentro se ubica a un costado del estadio David Cordón Hichos y su parqueo tiene capacidad para 350 vehículos.

El lugar es altamente visitado en días festivos o en Semana Santa. (Foto: Archivo)

El lugar es altamente visitado por propios y visitantes en cualquier fecha del año, pero se espera que en Semana Santa incremente la llegada de personas que quieran disfrutar de un día relajado y refrescante, ideal para el calor del oriente del país.

En dicho lugar hay piscinas, toboganes, ranchos, áreas de descanso, hamacas y restaurante; este atiende todos los días de 8:00 a 17:00 horas, a excepción del domingo, que comienzan a las 9:00; sin embargo, los horarios pueden variar en días festivos o Semana Santa, operando en ocasiones todos los días de la semana durante esas fechas.

La frescura y calidez del lugar atrae a los visitantes. (Foto: Parque Acuático Guastatoya)

El ingreso para los adultos cuesta Q30 y para los menores Q20, por lo que es una opción cómoda y accesible para quienes quieren pasarla bien sin gastar demasiado.

Así, este turicentro se ha consolidado como el corazón del entretenimiento en la cabecera departamental. Visitar Guastatoya en estas fechas es sumergirse en la hospitalidad de un pueblo que ha sabido transformar su entorno en un oasis de convivencia.

Instalaciones y atracciones

Dispone de tres piscinas principales: una para adultos, una para niños y otra dedicada a los toboganes.

Cuenta con tres toboganes, incluyendo uno "extremo" de 30 metros de altura y 150 metros de largo, además de un tobogán tipo "bala" y uno infantil.

Tiene ranchitos familiares, mesas, áreas verdes y espacios con sombra para quienes prefieren no estar en el agua todo el tiempo.

El parqueo cuenta con seguridad; hay restaurante, vestidores, servicios sanitarios y una cancha deportiva.

En ocasiones instalan inflables para los más pequeños. (Foto: Parque Acuático Guastatoya)

¿Cómo llegar?

En vehículo particular

Para llegar al Parque Acuático Guastatoya, debes dirigirte al kilómetro 74 de la Carretera al Atlántico (CA-9 Norte). Si vas desde la capital, es aproximadamente una hora y media de camino.

Al llegar al kilómetro 74, verás el desvío hacia Guastatoya.

Puedes usar Google Maps para guiarte directamente a la Calle Principal de Guastatoya.

El tobogán bala es el preferido para los amantes de la adrenalina. (Foto: Parque Acuático Guastatoya)

En transporte público

Puedes tomar un autobús en la terminal de Centra Norte, en la zona 18. Las empresas que cubren esta ruta incluyen Transportes Orellana y Transportes Martita. El viaje dura cerca de 2 horas.

Toma nota

Otro lugar turístico visitado por los veraneantes en esta fecha es el río Guastatoya, pero el afluente ha bajado su caudal debido al verano y al mal uso de recurso hídrico.