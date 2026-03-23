Reserva Patrocinio: Un paraíso nacido de las cenizas volcánicas en El Palmar

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Descubre la Reserva Natural Privada Patrocinio, un refugio de biodiversidad en El Palmar que renació tras la erupción del volcán Santiaguito. Disfruta de avistamiento de aves, canopy y senderos de café en este santuario autosostenible.

En la bocacosta de Guatemala, donde el calor del Pacífico se abraza con la humedad de la montaña, existe un refugio que parece haber sido tallado por la fuerza de los volcanes y la persistencia de la naturaleza.

Si bien está ubicada en El Palmar, Quetzaltenango, el único acceso a la Reserva Natural Privada Patrocinio, es a través de Retalhuleu. Este no es solo un destino turístico, es un testimonio de resilencia ecológica y un santuario para quienes buscan conectarse con la naturaleza, declarado como área protegida en 2009.

Puedes explorar los caminos que conectan las plantaciones de macadamia con el bosque virgen. (Foto: FB/Reserva Patrocinio)

En el pasado

En el siglo XIX, estas tierras pertenecieron a la orden de los jesuitas, hasta que las reformas liberales de 1870 cambiaron esto; sin embargo, el mayor desafío de la finca no fue político. En 1902, el violento nacimiento del volcán Santiaguito transformó la geografía de la región.

Para 1929, una cuarta parte de la propiedad quedó sepultada bajo siete metros de ceniza y rocas incandescentes.

Hoy, ese suelo mineralizado es el secreto de la exuberancia que el visitante encuentra al llegar. Ahora es un bosque subtropical húmedo donde el verde reclama cada espacio, convirtiendo la antigua tragedia en un espacio para la agricultura y la biodiversidad.

Cada visita apoya la conservación de este pulmón verde y sus proyectos de energía renovable. (Foto: FB/Reserva Patrocinio)

Aventuras en las alturas o en la tierra

La reserva ofrece distintas experiencias que equilibran la adrenalina con la contemplación de la naturaleza; los amantes de las alturas encuentran en el canopy tour, una forma distinta de ver el bosque, deslizándose entre copas de árboles centenarios.

Si prefieres mantener los pies en la tierra, la red de senderos permite explorar plantaciones de café, cacao orgánico, macadamia y frutas exóticas como el rambután y el mangostán.

Uno de los puntos más emblemáticos es su torre de observación, desde allí, la vista muestra los volcanes de Santa María y el activo Santiaguito en el horizonte.

Además, es un paraíso de avistamiento de aves; con más de 185 especies registradas, es posible divisar el colorido Loro Nuca Amarilla hasta la esquiva Chacha.

El precio del camping por persona es de Q185 (no incluye carpa ni sleeping bag). (Foto: FB/Reserva Patrocinio)

Sostenibilidad

La oferta del hospedaje en el Patrocinio Lodge invita al descanso profundo, con habitaciones acogedoras en la Casa del Bosque, hasta la posibilidad de acampar bajo un cielo estrellado que parece no tener fin, la experiencia se complementa con una gastronomía local en la Cafetería El Mirador.

La reserva opera bajo un modelo de autososteniblidad, produciendo su propia energía limpia y gestionando sus recursos hídricos provenientes de los ríos que atraviesan la finca, como el Ixcayá y el Dolores.

El contraste perfecto entre el coloso de Santa María y la exuberante selva subtropical del Palmar. (Foto: FB/Reserva Patrocinio)

Para llegar te puedes hacer un tiempo estimado de cuatro horas en vehículo, desde la ciudad de Guatemala. Se toma la carretera CA-2 hasta el cruce Cuatro Caminos en Retalhuleu; ahí se gira a la derecha hacia la aldea San Luis y luego a San Marcos Palajunoj, tomando como referencia el Hotel Siboney.

Tras recorrer 7.5 km de carretera asfaltada, se continúa 2 km más hasta un letrero del Inguat. Se gira a la derecha y se sigue un camino de terracería señalizado (4.5 km) que lleva directamente al sitio.

Visitar la Reserva Patrocinio es, en esencia, participar en un diálogo silencioso con la naturaleza, aprendiendo que incluso de la ceniza más profunda puede florecer el edén más vibrante.