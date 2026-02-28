¡Atención! Anuncian cierres viales en Antigua Guatemala este domingo

Las procesiones, rezos y actividades religiosas durante Cuaresma y Semana Santa forman parte de una tradición cultural para los guatemaltecos.
La consagrada imagen del Jesús Nazareno de Santa Ínes del Monte Pulciano recorrerá este domingo 1 de marzo, desde las 13:00 a las 23:00 horas desde capilla de Santa Inés del Monte Pulciano, ubicada en La Antigua Guatemala.
Por ello, la Municipalidad de La Antigua Guatemala informó en conferencia de prensa que se implementará un plan de seguridad y ordenamiento vial y peatonal, ante la previsión de una mayor afluencia de visitantes durante este 1 de marzo, siendo el Segundo Domingo de Cuaresma.
La ruta RN-10, desde el km. 29.8, permanecerá cerrada durante el recorrido procesional, desde las 10:00 a las 16:00 horas. Por lo que la rutas alternas serán:
- RD SAC-09 (desviado desde San Lucas)
- RN-14 (sector San Miguel Morazán, El Tejar, Chimaltenango).
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de La Antigua junto a la PMT de Jocotenango, Santa Lucía Milpas Altas y de San Miguel Morazán, tendrán la gestión y orientación a los usuarios así como la seguridad vial en las rutas.
Parqueos municipales disponibles
La PMT La Antigua informó que podrán usar estos parqueos municipales, los cuales estarán abiertos desde las 5:00 horas:
- Rancho Nimajay
- Santa Inés
- La Pólvora
- Campo #3
- Centro de Servicios
- Finca Renata
- INVAL
La compra se realiza a través de MarbEx. Y recomiendan notificar cualquier eventualidad o emergencia a los números de las autoridades.