Parroquia La Merced realiza su procesión infantil este sábado

-

Con simbolismo y gran creatividad el cortejo procesional para los más pequeños salió a las 7:30 horas de este 28 de marzo.

OTRAS NOTICIAS: Estos son los cortejos procesionales que recorrerán la ciudad este fin de semana

Este sábado, la Parroquia La Merced, realiza un cortejo procesional infantil, en donde elementos simbólicos representan la historia de Jonás dentro del pez, en su adorno.

Una gran ballena acompaña el anda del Niño Jesús de la Demanda, mientras una balsa y un farol sobre un muelle en miniatura son el adorno del anda de la Virgen de Dolores; ambas consagradas imágenes en medio de un inmenso mar y leyendas que acompañan la tradición y fe de los creyentes.

(Foto: Asociación de Devotos de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de La Merced)

(Foto: Asociación de Devotos de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de La Merced)

Así avanza el cortejo:

Así avanza la procesión infantil del Niño Jesús de la Demanda, de la Parroquia La Merced.

: Óscar Rivas/SOY502 pic.twitter.com/IenfogKlT3 — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 28, 2026

Los pequeños fieles protagonizan este recorrido que asombra a los guatemaltecos por la creatividad y narrativa que se proyectó en el cortejo procesional.

Su retorno a la parroquia, ubicada en la 5a. calle y 12a. avenida, zona 1, se espera sea a las 13:00 horas.