Estos son los cortejos procesionales que recorrerán la ciudad este fin de semana

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La Semana Santa dará inicio este Domingo de Ramos.

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Los cortejos procesionales recorrerán distintos puntos de la ciudad en los próximos días, antes de vivir la Semana Santa.

Desde el viernes 27 de marzo de 19:00 a 21:00 horas la Procesión de Velación del Señor Sepultado, de la Rectoría Santa Catalina saldrá desde 4a. Avenida y 5a. calle, de la zona 1 capitalina.

Durante el sábado 28 de marzo saldrán otros cortejos:



Desde las 7:30 horas la Parroquia La Merced, tendrá su procesión infantil del Niño Jesús de la Demanda y Virgencita de Dolores, su retorno será a las 13:00 horas. El cortejo saldrá desde la 5a. calle y 12a. Avenida, de la zona 1.

Además el sábado, la Procesión del Sábado del Consuelo, saldrá desde la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, ubicada en la 3a. Avenida y 3a. Calle, de la zona 1.

Su cortejo recorrerá desde las 8:00 de la mañana hasta la 01:30 de la madrugada del domingo 29 de marzo.

(Imagen: Municipalidad de Guatemala)

La procesión infantil del Jesús de las Palmas, de la Rectoría San Miguel Capuchinas saldrá desde la 10a. Calle y 10a. Avenida, de la zona 1; desde las 14:00 a 16:00 horas.

(Imagen: Municipalidad de Guatemala)

Para el domingo 29 de marzo, se celebrará el "Domingo de Ramos", con la procesión del Santuario del Señor San José, que recorrerá desde las 6:30 a 01:00 de la madrugada del lunes 30 de marzo.

Su cortejo saldrá desde la 5a. Calle y 13a. Avenida, de la zona 1 y recorrerá puntos importantes como el Parque Colón, Catedral Metropolitana, Hospital San Juan de Dios entre otros puntos de la zona 1 hacia su retorno.

(Imagen: Municipalidad de Guatemala)

También la Procesión de Jesús de las Palmas, saldrá desde la Rectoría San Miguel Capuchinas, ubicada en la 10a. calle y 10. Avenida, de la zona 1. Desde las 6:45 a las 14:00 horas.