La parroquia Santo Tomás de Aquino fue fundada en 1966

-

Fundada en 1966, la parroquia Santo Tomás de Aquino ha sido un punto de encuentro espiritual para cientos de familias en la aldea del mismo nombre en Puerto Barrios, Izabal

LEE TAMBIÉN: El Calvario y su importancia en la religiosidad local

Esta es una de las construcciones más emblemáticas de la zona urbana, frente al parque Belga. El templo nació gracias al esfuerzo de misioneros claretianos provenientes de Estados Unidos, quienes trabajaron bajo la administración del monseñor Luis María Estrada para darle forma a un espacio destinado a fortalecer la fe católica.

A lo largo de los años, la parroquia fue restaurada y ampliada con el apoyo de las Obras Misionales Pontificias, así como de donantes católicos de Alemania e Italia, que ayudaron a consolidar su estructura.

Cientos de feligreses fortalecen su vida cristiana en esta iglesia. (Foto: Parroquia Santo Tomás de Aquino)

El 26 de mayo de 1991, el templo y su altar fueron consagrados por el monseñor doctor Giovanni Battista Morandini, nuncio apostólico de origen italiano nombrado por el papa Juan Pablo II, un hecho que marcó un antes y un después para la comunidad católica local.

Esta parroquia cuenta con capacidad para recibir a más de 500 feligreses y dispone de una cafetería y un salón donde se realizan celebraciones vinculadas a la vida parroquial.

El salón suele ser sede de múltiples actividades católicas de la región. (Foto: Archivo)

Actualmente, este templo no solo continúa siendo un espacio de oración y comunión, sino también un símbolo de identidad para la comunidad.

Cada misa, celebración o encuentro refuerza el lazo que une a los fieles con una historia construida con fe, esfuerzo y solidaridad internacional.