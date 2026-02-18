Pasaba frente a una vivienda cuando fue atacado a tiros

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta.
Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado perpetrado por desconocidos en la 23 calle y 13 avenida B, zona 5 de la capital.
De acuerdo con información preliminar, vecinos del sector alertaron a los Bomberos Voluntarios tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.
Al llegar al lugar, los paramédicos evaluaron a la víctima, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y ya no contaba con signos vitales.
El fallecido, que no pudo ser identificado en el lugar por carecer de documentos, vestía pantalón de lona gris, playera negra, sudadero negro y tenis cafés.