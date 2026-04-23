Trump ordena a la Marina destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

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Cualquier embarcación, por pequeña que sea podría terminar destruída.

OTRAS NOTICIAS: El operativo de la Marina de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

Tras varias semanas bajo tensión en el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden a la Marina estadounidense para abrir fuego y destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", publicó Trump.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense publicó que "nuestros "barredores de minas" están limpiando el Estrecho ahora mismo. Por la presente ordeno que esa actividad continúe, ¡pero con un nivel triple!".

Las tensiones amenazan esta ruta comercial que es crucial en la guerra de Oriente Medio. (Foto: AFP)

Este jueves 23 de abril, el Departamento de Guerra interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el océano Índico.

Asimismo, en los últimos días se registró un operativo en el que la Marina de EEUU interceptó un buque iraní, por lo que elevó las tensiones diplomáticas con Teherán y aumentó la vigilancia militar sobre esta ruta, que es clave del petróleo.

La situación entre Irán y Estados Unidos se vuelve más tensa al paso de los días. (Foto: Redes Sociales)

*Con información de Infobae