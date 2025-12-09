Captan a hombre rayando con una piedra el Templo II de Tikal en Petén (video)

Hombre raya el templo II del Parque Nacional Tikal y un video deja en evidencia al señalado.
El Templo II de Tikal es patrimonio arqueológico de Guatemala, construido alrededor del año 700 d.C.
Si bien, esta no es la primera vez que se vandaliza, gracias a una denuncia a la División de Seguridad Turística de la PNC se logró la captura de un hombre que rayaba la arquitectura maya.
El hombre fue identificado como Bacilio "N", de 33 años, quien es sindicado de dañar el patrimonio natural y cultural de la nación mientras rayaba con una piedra una parte lateral del templo II.
Autoridades de la PNC compartieron en redes sociales un video donde se logra captar al hombre y el daño al templo.
Por ahora se espera un veredicto sobre si el señalado debe pagar una multa o se sancionará con cárcel.