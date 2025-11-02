¿Qué pasará con el jaguar tras haber sido rescatado?

El jaguar o Panthera onca es una especie emblemática en Guatemala, clasificada en la Categoría I (en peligro) del listado de Especies Amenazadas (LEA) del Conap. Su conservación es prioritaria, principalmente en la Reserva de Biósfera Maya.
EN CONTEXTO: Localizan a jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez
Luego de haber ubicado a la cachorra de jaguar, a 500 metros de donde residía antes de desaparecer, se evidenció que su estado de salud era estable.
Tras su rescate, el felino regresó al recinto de la colección privada a la cual pertenece.
Actualmente, se encuentra en “un sitio perimetral de concreto y puertas especializadas para su manejo seguro, donde no corre ningún riesgo de escape”, de acuerdo con la veterinaria Josselyn Esquite, de Animal Conservation Guatemala.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (Conap) será la entidad encargada de supervisar que se garantice el bienestar animal y evitar que se replique este hecho.