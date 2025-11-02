Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¿Qué pasará con el jaguar tras haber sido rescatado?

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 14:08
Organizaciones gubernamentales y de bienestar animal se coordinaron para ubicar al jaguar desaparecido. (Foto ilustrativa: Shutterstock)&nbsp;&nbsp;

Organizaciones gubernamentales y de bienestar animal se coordinaron para ubicar al jaguar desaparecido. (Foto ilustrativa: Shutterstock)  

El jaguar o Panthera onca es una especie emblemática en Guatemala, clasificada en la Categoría I (en peligro) del listado de Especies Amenazadas (LEA) del Conap. Su conservación es prioritaria, principalmente en la Reserva de Biósfera Maya.

EN CONTEXTO: Localizan a jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez

Luego de haber ubicado a la cachorra de jaguar, a 500 metros de donde residía antes de desaparecer, se evidenció que su estado de salud era estable.

Tras su rescate, el felino regresó al recinto de la colección privada a la cual pertenece. 

Actualmente, se encuentra en “un sitio perimetral de concreto y puertas especializadas para su manejo seguro, donde no corre ningún riesgo de escape”, de acuerdo con la veterinaria Josselyn Esquite, de Animal Conservation Guatemala.

La cachorra de jaguar, por seguridad y resguardo, fue anestesiada para su revisión médica. (Foto: Sangre Azul kennels/Parque Zoo Kalahari/Animal Conservation Guatemala)
La cachorra de jaguar, por seguridad y resguardo, fue anestesiada para su revisión médica. (Foto: Sangre Azul kennels/Parque Zoo Kalahari/Animal Conservation Guatemala)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala (Conap) será la entidad encargada de supervisar que se garantice el bienestar animal y evitar que se replique este hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar