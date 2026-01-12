Concluyen la instalación de pasarela que fue derribada en Calzada Aguilar Batres

-

Tras varios fines de semana con el paso cerrado, el resto de reparaciones podrán hacerse sin afectar el tránsito en el área.

Durante varios fines de semana, se coordinó para la reparación de una pasarela que fue derribada en octubre de 2025 por un transporte pesado. Las reparaciones iniciaron en Diciembre del pasado año pasado en horarios nocturnos.

Este lunes 12 de enero, autoridades de la Policía Municipal de Tránsito informaron que desde el sábado 10 de enero desde las 22:00 horas hasta las primeras horas de la mañana del domingo 11 de enero se trabajó para concluir con la instalación de esta pasarela.

Así el panorama de la instalación de la pasarela en Aguilar Batres y 37 calle a las 03:20 horas.

Si bien, la estructura ya fue colocada, aún hay algunos trabajos que deben terminarse, por lo que en los próximos días podrá estar habilitada para utilizarla de nuevo.

Asimismo indicaron que el paso vehicular en esta vía ya no se verá afectado porque las reparaciones restantes no necesitan el cierre del tránsito.