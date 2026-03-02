¿Qué pasaría si la CSJ elige a Porras como magistrada de la CC?

-

Consuelo Porras busca ser magistrada de la CC y este 3 de marzo se definirá si es designada o no.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tienen programado reunirse en pleno extraordinario este 3 de marzo a partir de las 9:00 horas.

El tema en agenda es: elección del magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, cargo para el que se postuló la actual fiscal general, Consuelo Porras.

Porras se postuló como magistrada ante el Consejo Superior Universitario, pero no logró ser designada, y por la CSJ, se decidirá este martes. Además, también se postuló para continuar frente al Ministerio Público.

Pero, ¿Qué pasa, si la CSJ elije a Porras como magistrada de la CC? Esta pregunta se hizo a inicios de febrero, cuando se postuló por el CSU, y ahora, el escenario es prácticamente el mismo.

Si es electa, debe renunciar al Ministerio Público en los siguientes 15 días de la designación, según lo contempla la Ley de Amparo y Exhibición Personal.

Juan Francisco Sandoval, exfiscal del Ministerio Público, explicó que la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece que, cuando hay incompatibilidad de los cargos, se debe renunciar con antelación, no cuando será juramentada, sino desde el momento en que es designada.

El artículo 160 de esa ley establece: "Cuando alguna persona designada para ocupar una magistratura tuviere causa de incompatibilidad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo de quince días siguientes a la designación, se entenderá que no acepta el cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad. La misma disposición se aplicará cuando la causa de incompatibilidad sobrevenga durante el ejercicio de la función".

Si Porras es electa como magistrada de la CC, La Ley de Amparo y Exhibición Personal la obligaría a renunciar al Ministerio Público antes que finalice marzo. (Foto: Soy502)

De esa cuenta, Porras tendría que renunciar antes que finalice marzo al MP y asumiría el 14 de abril.

Javier Monterroso, también exfiscal del MP, recordó el caso de un magistrado electo que no logró asumir, por no renunciar a tiempo.

"Ella tiene que renunciar antes de asumir, que fue lo que pasó con Mynor Moto cuando ganó; él renunció de ser juez e iba a asumir como magistrado de la CC, pero en ese lapso no lo dejaron tomar posesión porque le iniciaron un proceso penal. También hay un antecedente que fue el de Manuel Duarte; él lo había elegido el Congreso como magistrado suplente, pero no renunció, entonces ya no lo pudieron nombrar en la CC, porque no renunció a tiempo", explicó.

Sin inmunidad

El siguiente escenario a analizar si Porras es electa como magistrada de la CC, es quién asume la Fiscalía General.

Sandoval y Monterroso señalan que, inmediatamente acepte la renuncia de Porras, el presidente debe nombrar a alguien más para que termine el período y debería hacerlo entre los cinco del listado que llegó a presidencia en 2022.

"El único fiscal que ha renunciado en Guatemala es Juan Luis Florido, y en el caso de él, una vez que él renunció, el presidente nombró a su sucesor del listado que tiene, que es Amílcar Velásquez, porque es una renuncia, es algo definitivo; el presidente (Arévalo) podría nombrar dentro de quienes estén en el listado", dijo Monterroso.

"El presidente tendría que elegir entre los 5 que quedaron de la última elección, porque no habrá ausencia temporal", coincidió Sandoval, pues señala que lo establecido en la Ley del MP, es cuando hay una ausencia temporal y no definitiva.

Consuelo Porras busca ser magistra de la CC. (Foto: Soy502)

Aunque el criterio del abogado Fernando Linares Beltranena es otro. Él asegura que quien debe asumir, si la fiscal renuncia, es el secretario general del MP, o bien, quien designe el Consejo del MP, porque el presidente no puede elegir de la lista anterior.

"El secretario Pineda, como secretario general, él asumiría. Por ejemplo, cuando ella se va de viaje, él es el que firma", dijo Linares Beltranena.

El artículo 15 de la Ley Orgánica del MP contempla: "En caso de renuncia, remoción, impedimento, suspensión, falta o ausencia temporal del Fiscal General de la República, este será sustituido por el que designe el Consejo del Ministerio Público entre los fiscales de distrito. En caso de remoción o renuncia, la sustitución será hasta que se realice el nombramiento del nuevo Fiscal General, quien completará el período".