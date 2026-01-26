Niña muere al resbalarse y caer desde parte alta de una cascada

-

Lo que comenzó como un día de recreación familiar terminó en tragedia en las cataratas de la aldea Santa Rosalía Mármol.

Una familia decidió disfrutar de un paseo en las cataratas de la aldea Santa Rosalía Mármol, Zacapa, al llegar decidieron explorar, una de las más emocionadas era una niña de 11 años, quién cayó desde lo alto y falleció.

Byron Vásquez, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que fueron alertados para realizar labores de búsqueda y rescate, luego de recibir el reporte de que una menor había caído desde la segunda caída de la catarata.

Al llegar al lugar, los socorristas constataron que vecinos y familiares ya habían logrado rescatar el cuerpo; sin embargo, al evaluar sus signos vitales, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con vida.

Vecinos y familiares recuperaron el cuerpo de la menor. (Foto: ASONBOMD)

La víctima fue identificada por sus familiares como Angelique Génesis Dayana Cruz Hernández, de 11 años, residente en la comunidad Puerta de Golpe, Teculután.

La madre de la menor, visiblemente afectada y en estado de shock, relató que su hija se encontraba caminando cerca de ella, emocionada por conocer el lugar. Según su testimonio, ella se acercó demasiado al borde, resbaló, golpeó contra una piedra y posteriormente cayó al agua desde una altura considerable.

Recuperan cuerpo

Debido a la distancia y lo abrupto del terreno, fue imposible auxiliarla de inmediato, por lo que personas que se encontraban en la parte baja ayudaron a recuperar el cuerpo.

"Nunca me imaginé que la felicidad que teníamos se convertiría en lágrimas y dolor", expresó la madre entre sollozos.

Técnicos del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y determinaron que la causa de muerte fue politraumatismo.