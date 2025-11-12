¡Con ilusión! La pasión por la Selección de Guatemala se vive en las calles del país

-

La fiebre futbolera se apodera de Guatemala antes del esperado partido contra Panamá. La Azul y Blanco ha desatado un masivo apoyo que se traduce en altas ventas de camisolas y banderas.

A pocas horas del esperado partido de Guatemala enfrentando a Panamá, la emoción por la Azul y Blanco se respira en cada rincón del país.

En los alrededores del estadio El Trébol, también en la 6a. avenida y 18 calle de la zona 1, así como en distintos mercados y puntos de venta a nivel nacional, los vendedores aprovechan el ambiente futbolero para ofrecer camisolas, banderas y artículos alusivos a la Selección.

"Las camisolas valen Q60, y bendito Dios sí se han vendido bastante", comenta Israel Arreaga, mientras atiende a los clientes entusiasmados.

Geovanny Torres asegura que la emoción se siente fuerte, "hay gente que viene emocionada porque dice que esta vez sí vamos al Mundial. Tenemos camisolas desde Q50 las nacionales, hasta Q240 las importadas, depende la calidad", explica entre risas.

Los compradores también reflejan la esperanza de todo un país. Vinicio Tobar, taxista, no duda en enfundarse la camiseta: "Todos queremos que ganen mañana. Estamos con la esperanza y nos ponemos los colores patrios para apoyar con todo".

Viajan desde otros países

A la fiebre futbolera también se suma Josué López, un compatriota que viajó desde Miami. Es originario de Jutiapa y cuenta que ha seguido a la Selección en amistosos y torneos como la Copa Oro.

"Vine a visitar a mi familia y aproveché para venir a apoyar a la Azul y Blanco. Allá los seguimos siempre, pero vivirlo aquí es diferente. Estoy muy emocionado y ojalá ganemos", expresó con orgullo, mientras sostenía su camisola recién comprada.

Y entre las historias más emotivas está la del ingeniero en sistemas Francisco Morfín, quien viajó desde México para reunirse con sus primos que vienen desde Petén.

"Mi papá no pudo ver esto, pero siempre soñó con la Selección, ahora lo hago por él. No conseguimos entradas, pero nos juntaremos en familia para verlo juntos. Si no se logra, que al menos digamos: valió la pena vivirlo", cuenta con nostalgia.

Entre la ilusión, las ventas y el orgullo nacional, Guatemala se pinta nuevamente de azul y blanco. La emoción por el fútbol volvió y promete contagiar a todos.