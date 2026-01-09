Versión Impresa
Arranca la cuenta regresiva para apertura de paso a desnivel en Santa Catarina Pinula

  • Por Jessica González
09 de enero de 2026, 10:09
El proyecto está en la entrada a San José Pinula. (Foto: Sebastián Siero/Facebook)

El paso a desnivel estará listo para finales de este mes de enero.

EN CONTEXTO: En fase final: así luce el paso a desnivel en Santa Catarina Pinula (video)

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció que el paso a desnivel de Don Justo, ubicado en el ingreso a San José Pinula, ya está en cuenta regresiva, pues la última sección de las vigas ya fue colocada.

"Instalación de la última sección de vigas del nuevo paso a desnivel de Don Justo, en el ingreso a San José Pinula. Iniciamos la cuenta regresiva para su apertura", dijo Siero.

El paso más largo

Este será el puente más largo que va a construir la municipalidad.

"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.

Contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.

