Arranca la cuenta regresiva para apertura de paso a desnivel en Santa Catarina Pinula

El paso a desnivel estará listo para finales de este mes de enero.
EN CONTEXTO: En fase final: así luce el paso a desnivel en Santa Catarina Pinula (video)
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció que el paso a desnivel de Don Justo, ubicado en el ingreso a San José Pinula, ya está en cuenta regresiva, pues la última sección de las vigas ya fue colocada.
"Instalación de la última sección de vigas del nuevo paso a desnivel de Don Justo, en el ingreso a San José Pinula. Iniciamos la cuenta regresiva para su apertura", dijo Siero.
El paso más largo
Este será el puente más largo que va a construir la municipalidad.
"Este es el puente más largo que va a haber a lo largo de carreta a El Salvador, justo donde está la pasarela y se aumentarán los carriles del lado izquierdo", aseguró el jefe edil.
Contará con dos carriles y está diseñado para tráfico liviano y pesado, incluyendo tráilers y buses que se dirigen a El Pajón y San José Pinula.