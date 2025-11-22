¡Paso habilitado! Retiran pipa que volcó en el Periférico (video)

-

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, ha informado que ya se ha retirado la pipa que había volcado en el Anillo Periférico y 1a. calle, frente a la colonia El Sauce, en la zona 2 capitalina.

Luego de horas de trabajo, este vehículo de transporte pesado fue levantado y posteriormente retirado, para llevarlo a un predio con el que se coordinó en conjunto con las demás entidades.

Por lo tanto, el paso en el sector ha quedado habilitado de la calle Martí hacia el puente El Incienso y del Anillo Periférico, zona 3 hacia el hipódromo del norte, zona 2.

Las labores de limpieza por parte del personal de Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala continúan en el área donde se había registrado el accidente, debido a la arena que se colocó para evitar un posible incendio tras el derrame de combustible.

Ya hay paso, ya queda habilitado el tramo frente a colonia El Sauce zona 2.

El accidente

Un tráiler que transportaba combustible había quedado volcado en dicho lugar luego de que el piloto del vehículo perdiera el control.

A pesar del aparatoso accidente, no se reportaron personas heridas ni lesionadas, ya que el conductor resultó ileso.