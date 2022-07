¿Qué pasó con el hombre que agredió a una mujer en San Cristóbal?

Miembros de la asociación de vecinos del residencial aseguran que el hombre está resguardado en su vivienda y no puede salir tras haber agredido brutalmente a su pareja.

La brutal agresión física y verbal que un hombre propinó a su pareja frente a una vivienda ubicada en la residencial Villas Club El Dorado, en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, ha desatado la indignación de los guatemaltecos.

Las personas se han sumado a la denuncia pública y han pedido que el agresor enfrente cargos. Sin embargo, hasta el momento no ha sido capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), la institución dijo a Soy502 que fueron alertados sobre el incidente violento, pero al llegar al lugar de los hecho no localizaron al hombre.

La denuncia

Además, agregaron que elementos de la PNC brindaron acompañamiento a la víctima para poder realizar las diligencias correspondientes ante el Ministerio Público (MP).

En cuanto a la denuncia, el MP confirmó que la víctima efectivamente hizo el trámite legal y se ha iniciado una investigación por medio del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia Ixkem- MAIMI-.

Posteriormente, el MP indicó a la mujer le practicaron una evaluación médica, psicológica y forense. La joven resultó con varias heridas en las costillas, golpes en el cuello, pues el hombre la intentó ahorcar. Además, presenta hematomas en brazos y otras partes del cuerpo.

Encerrado en su casa

Soy502 sostuvo una conversación un miembro de la Asociación de Vecinos de la residencial mencionada, quien señaló que desde el momento que fueron notificados sobre lo ocurrido brindaron el seguimiento correspondiente al caso.

Asimismo reiteró que están indignados y repudian este tipo de situaciones que atentan contra la mujer. Por otra parte, enfatizó que el agresor también vive en el mismo condominio, pero por cuestiones legales y por ser propiedad privada no se pudo ingresar a la fuerza a sacarlo.

"Como personas conscientes y pensantes repudiamos este tipo de actos. Lógicamente vamos a estar apoyando a la víctima en lo que sea posible", dijo el miembro de la Asociación de Vecinos.

Dio a conocer que no se ha dado a la fuga y que tampoco ha salido del residencial. Sin embargo, explicó que la Asociación ya notificó a la garita de seguridad que den aviso si lo ven y que no le permitan la salida.

En ese sentido, aseguró que el residencial está en vigilancia y los guardias realizan monitoreos cerca de la casa de la víctima y del agresor. También elementos de la PNC han estado ingresando a inspeccionar el área.

"Él no ha salido de la vivienda. Los vecinos pedimos que no se deje salir, los guardias tiene órdenes de no dejarlo salir y de avisar para así coordinar con PNC", agregó.

(Foto: captura de pantalla)

El indignante caso

Una fuente cercana a la víctima contó a Soy502 como se originó la situación. Narró que los hechos ocurrieron por un "ataque de celos". El hombre revisó el teléfono de su pareja y vio un mensaje de un compañero de universidad.

Resaltó que era relacionado a una tarea. Además, agregó que el sujeto le tenía prohibido hablar con otros hombres.

Ante lo sucedido, el agresor perdió el control y comenzó a golpear a la mujer, quien se aferró a un neumático de un vehículo para evitar que el hombre la ingresara por la fuerza a la vivienda.

La fuente agregó que el sujeto le quitó sus pertenencias personales, documentos de identificación y el celular. Por ahora, ella se encuentra estable y retornó a su vivienda en horas de la madrugada tras hacer una larga diligencia.