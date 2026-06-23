Luis de Alba "El Pirruris" aparece con el rostro morado

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El comediante Luis de Alba asustó a sus seguidores al aparecer con el rostro morado por las heridas tras sufrir un accidente.

Según explica el mexicano de 81 años estando en su casa sufrió un desmayo repentino al levantarse de la cama, y se cayó contra el suelo de concreto.

El actor fue trasladado al hospital por la gravedad de su herida y le realizaron diversos estudios.

Después del susto publicó un video donde dijo que se encuentra bien, sin embargo se ve sumamente afectado, desde la cama del hospital.

"Ahora seré el 'Mapache Atómico' en lo que sanan mis heridas", dijo entre risas.

¿Quién es Luis de Alba?

El actor y comediante mexicano nació el 7 de marzo de 1945 y tiene más de seis décadas de trayectoria. Su fama explotó en 1970 y 1980.

Es conocido como El Pirruris, su personaje más emblemático, donde encarna a un joven adinerado, presumido y superficial de la clase alta. Popularizó de forma masiva el término "naco".

También interpretó a Juan Camaney, un "galán de barrio" conquistador, conocido por su clásica frase: "Bailo tango, masco chicle, pego duro y tengo viejas de a montón, ¡Tururuuuuu!".

MIRA:

Foto; Redes sociales.