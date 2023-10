¿Qué pasó con el padre e hijo que fueron arrastrados por la corriente?

-

Un padre y su hijo fueros arrastrados por la corriente, pero el adulto logró poner a salvo al niño en un vehículo. Esto pasó.

Las fuertes lluvias del recién pasado lunes 2 de octubre, que afectaron Mazatenango, Suchitepéquez, provocaron inundaciones, crecida de ríos y dejaron personas desaparecidas y casas dañadas.

En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales el video de un padre de familia que intenta poner a salvo a su hijo, cuando ambos son arrastrados por la corriente, después de que cayeran de una motocicleta.

El angustiante momento ha provocado decenas de reacciones entre los internautas, quienes se han estado preguntando qué ocurrió con el menor que fue subido a un carro y qué pasó con el adulto, quien siguió entre el agua para dar con la motocicleta.

De acuerdo con los medios de comunicación locales, padre e hijo se encuentran sanos y salvos. Se sabe que habrían sufrido lesiones leves en distintas partes del cuerpo.

El dramático video

El video captado en medio de las inundaciones muestra que un padre de familia pide ayuda a un conductor, mientras él y su hijo son arrastrados por la corriente, tras las inundaciones en Mazatenango, Suchitepéquez.

Las imágenes dan cuenta de que el hombre se aferra a su hijo y lo toma de la camisola, mientras se acerca a la ventanilla del automóvil para pedir ayuda al piloto. "¡Ayudame manin!", dice el angustiado padre. Mientras, el conductor responde: "Pero ¿qué hago?"

"¡Que suba, que suba el niño!", alcanza a decir el alterado hombre. El conductor dice: "Pero es que no se puede. Se me va a entrar el agua. Rápido, rápido". En ese momento, el menor sube al vehículo, cuando la tormenta eléctrica ilumina el cielo.

Unos segundos después, se escucha que el piloto dice: "Ciérrame la puerta, ciérrame la puerta" y el niño, que ya está en el carro, le indica: "Señor, por favor. Tengo miedo". A lo que este responde: "No tengas pena, mijo. No tengas pena". Sin embargo, el menor manifiesta su miedo por su progenitor, quien aún seguía en la calle.

Cuando ya está dentro del carro, el menor relata que la motocicleta se había caído y que su padre continúa buscándola. En medio del llanto, el niño indica: "Todo fue mi culpa", pero el conductor le responde: "No, no es culpa de nadie", después le indica que no se preocupe, que llamarán a su progenitor para que puedan encontrarse.

Este es el dramático video: