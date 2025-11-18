Pasó el susto: Liev Schreiber, actor de "X-Men", mejor de salud

- Liev decidió acudir al médico tras sentir un dolor poco habitual. LEE: El documental de "Selena y Los Dinos" llega a Netflix El actor estadounidense, conocido por interpretar a Dientes de Sable, el medio hermano de Wolverine, en X-Men: orígenes, fue hospitalizado de emergencia. El intérprete de X-Men: orígenes generó preocupación entre sus fans. (Foto: X) Liev Schreiber estuvo el domingo por la noche internado en un hospital de Nueva York por un misterioso problema de salud. De acuerdo con medios internacionales, Schreiber, de 58 años, experimentó un fuerte dolor de cabeza que despertó su preocupación; por ello, decidió acudir al médico. Schreiber se sometió a exámenes para descartar una emergencia médica. (Foto: X) DESCUBRE: Tom Cruise recibe el Oscar honorífico de La Academia Fuentes cercanas al actor afirman que esta medida fue meramente preventiva, ya que, al no haber una razón clara para tener el malestar, se sometió a exámenes para descartar cualquier emergencia. Su representante afirmó que Liev ya fue dado de alta. (Foto: X) El representante del actor confirmó que Liev ha sido dado de alta y ya puede retomar sus actividades laborales.