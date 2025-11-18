Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Pasó el susto: Liev Schreiber, actor de "X-Men", mejor de salud

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
18 de noviembre de 2025, 09:12
Liev Schreiber estuvo el domingo por la noche internado en un hospital de Nueva York. (Foto: X)

Liev Schreiber estuvo el domingo por la noche internado en un hospital de Nueva York. (Foto: X)

Liev decidió acudir al médico tras sentir un dolor poco habitual.

LEE: El documental de "Selena y Los Dinos" llega a Netflix

El actor estadounidense, conocido por interpretar a Dientes de Sable, el medio hermano de Wolverine, en X-Men: orígenes, fue hospitalizado de emergencia.

El intérprete de X-Men: orígenes generó preocupación entre sus fans. (Foto: X)
El intérprete de X-Men: orígenes generó preocupación entre sus fans. (Foto: X)

Liev Schreiber estuvo el domingo por la noche internado en un hospital de Nueva York por un misterioso problema de salud.

De acuerdo con medios internacionales, Schreiber, de 58 años, experimentó un fuerte dolor de cabeza que despertó su preocupación; por ello, decidió acudir al médico.

Schreiber se sometió a exámenes para descartar una emergencia médica. (Foto: X)
Schreiber se sometió a exámenes para descartar una emergencia médica. (Foto: X)

DESCUBRE: Tom Cruise recibe el Oscar honorífico de La Academia

Fuentes cercanas al actor afirman que esta medida fue meramente preventiva, ya que, al no haber una razón clara para tener el malestar, se sometió a exámenes para descartar cualquier emergencia.

Su representante afirmó que Liev ya fue dado de alta. (Foto: X)
Su representante afirmó que Liev ya fue dado de alta. (Foto: X)

El representante del actor confirmó que Liev ha sido dado de alta y ya puede retomar sus actividades laborales.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar