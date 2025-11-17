Tom Cruise recibe el Oscar honorífico de La Academia

La ceremonia destacó la influencia de Cruise en el cine de acción.
El actor estadounidense, nominado en cuatro ocasiones por La Academia como intérprete y productor, ha obtenido el primer Oscar de su carrera: el honorífico.
Durante la ceremonia de los Governors Awards, Tom Cruise se subió al escenario para recoger el premio entregado por Alejandro González Iñárritu.
Con su característica personalidad y sentido del humor, Cruise aprovechó su discurso para hacer una promesa personal en medio de una gran ovación de parte de todos sus compañeros de industria.
"Quiero que sepan que haré todo lo posible por este arte, para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine. Espero que sin muchos huesos rotos", bromeó el protagonista de Misión imposible.
Nominaciones
La primera película por la que Tom recibió una nominación a mejor actor fue Nacido el 4 de julio en 1989, seguido por Jerry Maguire: amor y desafío (1996), Magnolia (1999) y Top Gun: Maverick (2022).