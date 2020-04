Covid-19: pastor termina preso por insólito pedido a feligreses

El pastor de la Iglesia Life Tabernacle, Tony Spell, en el estado de Louisiana, Estados Unidos, le pidió a sus seguidores que donen sus cheques de ayuda a su iglesia, por el coronavirus.

¿Cómo fue que pidió dinero?

“Dona tu dinero de estímulo a evangelistas norteamericanos que no han tenido una ofrenda en un mes, a misioneros que no han tenido una ofrenda en un mes. Si no tienes una iglesia, ve a mi sitio web”, recalcó el pastor en un video a sus seguidores.

Con un discurso que a algunos les pareció convincente, Spell dijo a sus fieles que el coronavirus es una gran mentira y que la pandemia tiene motivos políticos, dijo en la cadena CNN y para otros medios sin ningún pudor.