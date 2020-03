Conductor de "Venga la Alegría" da positivo a prueba de Covid-19

Patricio Borguetti compartió en su cuenta de Instagram una noticia que muchos esperaban pues, su esposa, Odalys Ramírez dio positivo al coronavirus.

El presentador mostró su prueba y que arrojó el temible resultado.

“ Aquí mi prueba del COVID-19, no, no es una farsa, lamentablemente es real, créanme, yo no necesito llamar la atención ” Pato Borguetti.

"Tengo la suficiente atención de la gente que quiero, preferiría no tener COVID-19 que tenerlo. No me siento culpable de haberme enfermado ni culpo a quien me haya contagiado, sea en Madrid o en donde fuere, es irrelevante para mi ahora quién contagió a quién. Lo importante es salir adelante juntos y tratar de evitar que más gente se contagie, sobre todo la gente con mayor factor de riesgo", escribió.

Borguetti explicó que sí había ido a trabajar, pues no había presentado síntomas.

"Si seguí yendo a trabajar fue porque no he tenido ni tengo ningún síntoma de los que se manejan ni de nada, quiero tratar de llevar buenas noticias para que no cunda el pánico, mis síntomas son nulos y los de Oda son leves, un poco de tos y falta de aire, hemos tenido gripes mucho más fuertes que esto, nuestros hijos están bien", reveló.

También pidió a los "haters" un poco de paz:

"Haters, please, cambien a otro lado, no quiero tener que usar energía para lidiar con ustedes, la necesito para salir de esto con mi familia".

Así confirmó que contrajo el virus:

Ver esta publicación en Instagram A salir de esta con toda la actitud! Y a cuidarnos todos por favor! Una publicación compartida por PatoBorghetti (@patoborghetti) el 19 de Mar de 2020 a las 6:03 PDT

Por otro lado sus hijos están bien, por ello están aislados de sus padres: