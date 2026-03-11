Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Violencia en la Roosevelt! Ataque armado deja un conductor herido esta tarde

  • Por Geber Osorio
11 de marzo de 2026, 13:10
Ciudad de Guatemala
El incidente armado ha provocado congestionamiento en el sector, ya que el conductor fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

El incidente armado ha provocado congestionamiento en el sector, ya que el conductor fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima es un adulto mayor que fue trasladado a un centro asistencial y el tránsito se ha visto afectado en el sector.

OTRAS NOTICIAS: Esteysi Barbosa, la víctima mortal del ataque en Monte María

Un incidente armado se registró la tarde de este miércoles 11 de marzo en la calzada Roosevelt y 10a. avenida de la zona 7, en la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia y tras arribar al lugar de los hechos localizan a un hombre de aproximadamente 60 años, quien presentaba heridas de bala.

Posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas, según informaron los socorristas

El incidente armado dejó a un conductor herido en la calzada Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)
El incidente armado dejó a un conductor herido en la calzada Roosevelt. (Foto: Bomberos Municipales)

En el lugar quedó un vehículo blanco con perforaciones de bala, el cual era conducido por la víctima, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Este hecho de violencia también ha provocado congestionamiento en el sector, debido a la obstaculización de dos carriles.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar