¡Violencia en la Roosevelt! Ataque armado deja un conductor herido esta tarde

La víctima es un adulto mayor que fue trasladado a un centro asistencial y el tránsito se ha visto afectado en el sector.
Un incidente armado se registró la tarde de este miércoles 11 de marzo en la calzada Roosevelt y 10a. avenida de la zona 7, en la ciudad capital.
Bomberos Municipales fueron alertados de esta emergencia y tras arribar al lugar de los hechos localizan a un hombre de aproximadamente 60 años, quien presentaba heridas de bala.
Posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial, debido a la gravedad de las heridas, según informaron los socorristas
En el lugar quedó un vehículo blanco con perforaciones de bala, el cual era conducido por la víctima, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.
Este hecho de violencia también ha provocado congestionamiento en el sector, debido a la obstaculización de dos carriles.