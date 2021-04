Restricciones Covid-19: Jordán Rodas exige a Giammattei agilizar vacunación

El presidente Alejandro Giammattei dará un mensaje a la nación durante la noche de este jueves 29 de abril y se prevé que actualice las restricciones por el aumento de contagios de Covid-19.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, manifestó su preocupación respecto a las nuevas disposiciones que el presidente Alejandro Giammattei anunciará durante la noche de este jueves 29 de abril en cadena nacional.

"Espero no se continúen restringiendo los derechos individuales", externó Rodas quien considera que la situación de la pandemia no ha sido abordada adecuadamente.

Explica que en un inicio las disposiciones del gobierno fueron acertadas, pero actualmente no hay estrategias que logren eficacia. Rodas ha sugerido al Gobierno convocar al Consejo Nacional de Salud, pero esto no ocurrió. También señaló que no existe un plan de vacunación y que esto evidencia una falta de liderazgo.

Espero no se continúen restringiendo los derechos individuales. El @GuatemalaGob debe resolver de forma clara y contundente el tema de las vacunas y la población tiene derecho a saber la verdad, porque está en juego la vida de millones de personas.#DóndeEstánLasVacunas pic.twitter.com/YUfSgT455e — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) April 29, 2021

Sin respuesta

El Procurador aseveró que la entidad que él lidera no es una prioridad para el gobierno pues sus trabajadores no cuentan con la protección adecuada para realizar sus labores ya que deben monitorear las áreas consideradas "Zona Covid-19". "No les gusta ser controlados", refiere.

Indicó que desde el pasado 16 de abril solicitó información al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre los contratos de las vacunas, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.

A finales de diciembre de 2020, Rodas presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que buscaba garantizar que el Gobierno compre y traiga a Guatemala vacunas contra el Covid-19 para toda la población.

Salud había anunciado que desde el 5 de abril está abierto el sistema de registro para la inscripción de las personas mayores de 70 años en el país. Sin embargo, ha habido poco control para que el proceso se realice ordenadamente.