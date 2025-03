La peculiar solicitud de ayuda con el botón de emergencia en Antigua (video)

-

Una pareja que caminaba por la Antigua Guatemala sufrió un percance, lo que ocasionó que solicitara ayuda por medio del botón de emergencia.

Recientemente, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Antigua Guatemala informó que una persona solicitó ayuda por medio de uno de los botones de emergencia, ubicados en la ciudad colonial.

Según las imágenes compartidas por la PMT de Antigua, todo comenzó cuando una persona intentaba tomar una fotografía y su teléfono cayó en una alcantarilla.

De inmediato, el afectado intentó meter la mano para poder recuperar el mencionado celular, pero no logró su objetivo, según quedó evidenciado en el material audiovisual.

"¡Hola! disculpe no es, si es, pero no es, se me cayó el celular en un tragante y quería ver si nos podían ayudar a levantar una fosa", dice la mujer afectada.

Mientras tanto, le responden que un agente será enviado para verificar si puede ayudarle a sacar el teléfono y que permanezca en ese lugar.

¿Lo lograron?

Según las imágenes, revelan que varios agentes acudieron y que tras unos minutos lograron remover una tapadera para llegar al tragante y extraer el teléfono.

