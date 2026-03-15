Surgen videos posteriores al mortal accidente aéreo en San Marcos

Entre las tres personas fallecidas se encuentra una mujer en estado de gestación.
EN CONTEXTO: Avioneta se desploma y deja personas fallecidas en San Marcos
Han surgido imágenes posteriores al mortal accidente aéreo que se registró el sábado en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
En ese lugar se desplomó una avioneta Cessna 182, en la que murieron tres de sus cuatro tripulantes, entre ellos una mujer en estado de gestación, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Una persona fue trasladada en estado delicado a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.
Usuarios de redes sociales han compartido videos en los que se observa a la avioneta que quedó destruida tras haber impactado contra los árboles de la zona y el suelo.
En otro video se ve la avioneta desde otro ángulo, en donde la misma impactó fuertemente tras haber sufrido el accidente.