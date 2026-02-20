¡Captado en cámara! Colisiona y se lleva la moto atorada en el vehículo

Una motocicleta quedó incrustada en un picop que siguió la marcha tras el impacto.
OTRAS NOTICIAS: Ligan a proceso a hombres que solicitaban un préstamo con un DPI ajeno
Un video se popularizó en redes sociales luego que un vehículo y una motocicleta tuvieran un percance en La Esperanza, Quetzaltenango.
Una cámara de video vigilancia logró capturar el momento en el que un picop intentaba cruzar para incorporarse a la vía de los carriles en sentido contrario, una motocicleta que viene en su carril impacta al vehículo y este sigue la marcha con la moto incrustada.
En el video se puede observar que la pasajera del vehículo de dos ruedas cae a la cinta asfáltica, mientras que el motorista se sostiene por unos segundos pero termina desprendiéndose de la motocicleta.
Mira el video: