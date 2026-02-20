Versión Impresa
¡Captado en cámara! Colisiona y se lleva la moto atorada en el vehículo

  • Por Reychel Méndez
20 de febrero de 2026, 08:59
El conductor siguió la marcha luego de la colisión. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Una motocicleta quedó incrustada en un picop que siguió la marcha tras el impacto.

Un video se popularizó en redes sociales luego que un vehículo y una motocicleta tuvieran un percance en La Esperanza, Quetzaltenango. 

Una cámara de video vigilancia logró capturar el momento en el que un picop intentaba cruzar para incorporarse a la vía de los carriles en sentido contrario, una motocicleta que viene en su carril impacta al vehículo y este sigue la marcha con la moto incrustada. 

En el video se puede observar que la pasajera del vehículo de dos ruedas cae a la cinta asfáltica, mientras que el motorista se sostiene por unos segundos pero termina desprendiéndose de la motocicleta. 

Mira el video:  

