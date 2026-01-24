La peligrosa escena que realizó Ricardo Arjona sin "doble de riesgo"

Ricardo Arjona reveló una de las tomas de riesgo que realizó para uno de sus videos.
OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona muestra sus tenis rotos (video)
En un video el cantautor guatemalteco mostró cómo decidió tirarse desde una altura significativa para la toma de uno de sus clips.
"17 saltos y un necio que no quería dobles" comentó, en la escena donde aparece subido en una grúa y desde ahí saltando a una piscina que simula a un cuerpo de agua natural.
"Listo Tony, rueda cámara ¿estás listo Ricardo? 3, 2, 1 ¡salta!, corte", se escucha por parte del director de la grabación.
El cantautor usa un traje completo y comparte que le gusta asumir retos e involucrarse en todos los procesos.
MIRA: